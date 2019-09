Consuelo Duval se muestra en bikini y hace especial petición

Consuelo Duval, como muy pocas veces, mostró su bella anatomía al usar un diminuto bikini. La actriz y comediante compartió un divertido video en su cuenta de Instagram en compañía de su hija Paly intentando lanzarse al mar desde la cubierta de un yate. Dicho video fue grabado por su gran amigo Adrián Uribe.

La comediante entre nervios y un tanto de miedo, estaba a punto de lanzarse al mar tomada de la mano de su hija, cuando a lo lejos vio venir a un animal marino. Ante la insistencia de Adrián Uribe para que saltara, Consuelo Duval manifestó: “te lo juro que hay animales allá, míralos...me voy a hacer pipí, te lo juro que sí viene un animal".

Al parecer era leones marinos. Al final sus seguidores se quedaron con la duda si saltó o no.

Pero lo que llamó más la atención de la publicación de Consuelo Duval, fue una petición que hizo al mostrarse en traje de baño.

Quiéranme así maricona, celulítica y miona, ah y sin nalgas.

Consuelo Duval y Adrián Uribe han cosechado una formidable amistad; hace unos días el actor cumplió años. En redes sociales le dedicó un mensaje donde se refirió a él como una persona increíble. "Mi adorado Adrián, todavía no empiezo a escribir y ya tengo ganas de llorar; que bueno que naciste porque no me imagino el mundo sin ti, sin Vitor, Carmelo, Poncho Aurelio etc. Pido a Dios que seas siempre muy feliz amigo mío. Te mereces todo lo bueno del mundo porque eres Increíble".

"Muchas gracias, que linda foto y que hermosas palabras palabras; te quiero", respondió Adrián Uribe en el post de felicitación de Consuelo Duval.