Consuelo Duval se pone furiosa con los hombres cuando hacen esto frente a ellas

Consuelo Duval de 53 años de edad confesó en Netas Divinas que detesta las parejas que ha tenido cuando están con ella y es que al aparecer ha tenido experiencias desagradables, una de ellas es cuando se fijan en el cuerpo de otras mujeres algo que significa una falta de respeto para su persona.

Y es que como si se tratara de la misma Federica Peluche, Consuelo Duval confesó que el hombre que esté con ella debe quedar entorpecido con su belleza y no con la de alguien más dejando en claro que hasta la fecha no ha podido lidiar con eso.

Mira yo siento como rechazo personal, me tomó muy personal que si un hombre está conmigo se distraiga para ver a otra vieja, dijo Consuelo Duval al actor Luis Felipe Tovar, quien también entendió el argumento que dio la anfitriona en el programa.

Aunque a algunos usuarios les pareció absurdo lo que dijo Consuelo Duval, otros realmente la apoyaron, pues en realidad creen que un caballero al estar con una sola mujer ya sea en una cita o un noviazgo debe respetar dicha situación lo que generó un debate en redes.

"Pues que le ponga venda jajajajaja porque no conozco hombre que no mire a otras mujeres", "En la libertad está el amor. No exijas y el verdadero amor llegará a ti…", "Totalmente de acuerdo contigo Consuelo", " Te debe de llenar el ojo tu pareja para que no tenga que andar viendo para otro lado y menos cuando uno está con ellos!!", escriben los internautas.

Para quienes no lo saben en la vida real Consuelo Duval ha sido una mujer muy directa y sobre todo muy auténtica por lo siempre dirá lo que la llegue a incomodar es por eso que sus verdaderos fans la admiran demasiado, mientras que otros le dicen que llegará alguien mejor para su vida.

Cabe mencionar que al público le ha encantado conocer más a fondo de Consuelo Duval gracias a Netas Divinas donde se ha visto sin filtro alguno y donde cuenta anécdotas muy interesantes sobre su vida las cuales pocos conocían.

