Consuelo Duval sorprende con un look juvenil en ¿Quién es la máscara?

México. Consuelo Duval, quien participa cada domingo como juez en el reality show de Televisa ¿Quiénes la máscara?, sorprende en el programa de este día con un look muy juvenil que le va bastante bien, y sus admiradores en Instagram se lo hacen saber.

Consuelo Duval, originaria de Parral, Chihuahua, México, coloca en su cuenta de Instagram una fotografía en la que posa con un atuendo de látex en color negro, además opta por usar el pelo largo en forma de cola y la hacen verse estupenda, y por si fuera poco su maquillaje es perfecto.

Hoy en @quieneslamascara hablamos de “La muerte” que es lo único que tenemos seguro!! Por eso hay que Vivir con todo!! Cada minuto es un regalo y no debemos perder nunca la capacidad de sorprendernos de todo!", escribe en el título de su post.

Tremendo look!!!Te ves hermosa!!", "¡Hermosa!", "Bella", "Bombón" y "Guapísima", son algunos de los halagos que le hacen a Consuelo en Instagram, tras mirar su fotografía.

Duval, quien ha participado en programas de comedia como La Familia P. Luche y La hora pico, no deja de llamar la atención con su deslumbrante belleza y sensualidad, y cada semana muestra look diferentes que la hacen merecedora de miles de halagos por parte de sus fans, y esta vez no es la excepción.

En el primer programa de esta segunda temporada de ¿Quién es la máscara?, donde se despidieron los personajes Ratón y Monstruo, queines fueron interpretados por Mariana Seoane y Poncho de Nigris, Consuelo apareció con otro atuendo de cuero. Se trató de una blusa con mangas holgadas en color rosa brillante, un corsé negro tipo piel y un pantalón que tenía el mismo efecto.

Y en el segundo episodio, cuando salieron Banana y Medusa, que escondían a Marjorie de Sousa y Dulce, respectivamente, la comediante de 51 años de edad lució un atuendo blanco muy elegante, compuesto por dos prendas, una blusa con los hombros descubiertos y mangas holgadas y un pantalón de vestir.

Una actriz talentosa y trabajadora

María del Consuelo Dussauge Calzada es el nombre completo de la famosa actriz, quien también es conductora, actriz de doblaje y comediante mexicana de televisión, teatro y cine.

Según Wikipedia, la primera aparición de Consuelo sucedió en 1986 en el programa de televisión XE-TU, luego en telenovelas como Yo compro esa mujer y Los parientes pobres. En 1988 recibe oportunidad para formar parte del programa Derbez en cuando, junto a Eugenio Derbez.

Y así, con el paso de los años y gracias a su talento, Consuelo es invitada a otras producciones como La hora Pico y La familia P. Luche, donde logra llamar la atención con su gracia, talento y buena actuación.

Libre para amarte, Hasta que el dinero nos separe y Serafín son otras de las telenovelas mexicanas en que ha tomado parte, además ha hecho mucho teatro, por citar algunas obras destacan ¿Por qué los hombres aman a las cabronas?, Rosa de dos aromas, Soy lo prohibido y El lápiz de Sebastián.