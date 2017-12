Consuelo Duval sufre por enfermedad que aún no tiene cura

Consuelo Duval sufre una extraña enfermedad desde hace unos años, la cual le ha dado serios problemas. Aunque ya está acostumbrada a este padecimiento, aún le resulta molesto el tratar de sobre llevarlo.

En entrevista con el diario Basta!, Duval cuenta que se trata de una enfermedad neuronal y le hace perder la visión de manera parcial, además le provoca fuertes migrañas.

"Es algo que tengo desde hace muchos años, no sé como se llame exactamente la enfermedad, pero el rollo de las luces intermitentes genera en mi cerebro una cosa que me hace como perder la visión de momento y unas migrañas localizadas muy fuertes.”

Además asegura saber qué es lo que le ocasiona que su padecimiento se dispare, e incluso sabe como controlarlo, porque no tiene cura hasta el día de hoy.



El flash de los celulares, la luz intermitente de una discoteca o algo que prende y apague, de veras, pregúntale a los neurólogos, sí tengo esa enfermedad, pero me tomo una pastilla y cuando tengo que ver con medios ya no me pongo de chillona” declara la actriz.

Finalmente, asegura que realiza visitas periódicas al neurólogo para monitorear su enfermedad, pues ha resultado muy molesta, ya que ella tiene que estar frente a las cámaras constantemente.

A Consuelo no le importa el qué dirán, sobre su nuevo galán.

Consuelo Duval afirma estar preparada para lo que venga con su nuevo galán Jesús Ortiz de Pinedo a pesar de las espinitas que podría dejarle el pasado de su nuevo pretendiente.

De acuerdo con Tv Notas, el hijo de Jorge Ortiz de Pinedo resultó tener una relación amorosa con una mujer desde hace 4 años pero al parecer a la actriz no le importó. Aún continua entusiasmada, sin quitar el dedo del reglón y planea ser feliz con él.

Foto: Diario Basta

A pesar de que Consuelo Duval aceptó que todavía no son novios, en su rostro se puede ver lo enamorada que está de Jesús y estás fueron las palabras que dijo para “De primera mano”.

"Jesús y yo somos amigos, es linda persona, me atrae mucho lo buen papá que es y lo buen ex marido que es. Es un tipo muy bueno y no la quiero regar, no me quiero ir como gorda en tobogán. Me hace ilusión conocer a sus hijas y que él conozca a mi hijo, a ver qué pasa".

ENAMORADÍSIMA!❤️ Una publicación compartida por Consuelo Duval (@consueloduval) el 29 de Nov de 2017 a la(s) 7:28 PST

Entre tanto, aclaró que Jorge Ortiz de Pinedo ya la aceptó como nuera:

"Ya la reconoció, hasta dijo que le tengo que bajar un cero cuando me contrate. No sé cómo lo voy a ver (como suegro), yo no sabía que Jesús era hijo de Jorge, nunca había relacionado a Jesús con él. Ha sido todo muy extraño, Diosidencias, le dicen".

Y no puedo faltar la opinoón de Jorge Ortiz de Pinedo, quien se mostró feliz ante el romance.

El actor le dio el 'visto bueno' a Consuelo Duval.

“Los dos son divorciados, tienen hijos, se merecen la oportunidad de conocerse, de disfrutar".

"Me gusta que se lleven bien; la admiro como actriz, es guapa mujer, y mi hijo es muy divertido, es inteligente, es productor y qué mejor que un productor con una actriz, porque así sale más barata", reiteró.

Jorge Ortiz defiende a su hijo sobre infidelidad a Duval

El productor, director, escritor, comediante y actor mexicano, Jorge Ortiz de Pinedo defendió a su hijo, Jesús Ortiz de Pinedo, de los rumores que circulan respecto a que le fue infiel a la comediante Consuelo Duval.

Fue el pasado mes de noviembre cuando la Duval declaró al programa Ventaneando que mantenía una relación con Ortiz de Pinedo.

"Sí estoy... es que yo les había dicho que nunca me iba a enamorar. Pero bueno, llevo seis años sola, y llegó una persona que me hizo latir el corazón diferente y está padre. Nos caíamos muy bien y estamos empezando una amistad muy linda y a mí me late el corazón, no sé si a él, a mí sí”, dijo en su momento.

En una entrevista a Televisa Espectáculos, el actor Jorge Ortiz desmintió los rumores sobre una supuesta infidelidad de parte de su hijo hacia el comediante. Ortiz negó que Jesús tenga un noviazgo desde hace cuatro años.