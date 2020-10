Consuelo Duval y Yuri arman arman escándalo en detrás de cámaras de "Quién es la Máscara"

México.- Este domingo llegó finalmente a la pantalla chica la edición 2020 de "¿Quién es la Máscara?", programa conducido por Omar Chaparro que resultó estar lleno de varias sorpresas, sobre todo por el alocado panel de investigadores que contrató televisa, prueba de ello fue el tremendo alboroto que se armó en los camerinos en el detrás de cámara, donde la única que salió perjudicada fue Consuelo Duval ya que no pudo ocultar que tiene dos pies izquierdas cuando se trata de bailar.

El divertido panel de investigadores está conformado por Yuri, Consuelo Duval, Juanpa Zurita y Carlos Rivera, quienes demostraron tener una gran química como equipo de trabajo pues durante todo el programa no pararon de reír ni un solo momento, pero la que definitivamente se robó el show fue Consuelo y no precisamente frente a cámaras sino antes de que comenzara todo.

Resulta que mientras el equipo se preparaba para salir al aire, a Yuri se le ocurrió poner a todos a bailar para sacar los nervios, y es que a la veracruzana demostró tener un gran talento para eso, así que no dejó a nadie sentado, incluido el conductor Omar Chaparro. Sin embargo, la que se vio que la pasó muy complicado fue Consuelo Duval, pues parece ser que no podía ser perfecta, es decir, sabe actuar, sabe cantar, es bella y con un gran sentido del humor, pero no sabe bailar.

En la grabación se puede ver como Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Omar Chaparro siguen perfectamente las indicaciones de Yuri al ritmo de pero a Consuelo hasta se le doblan los tacones.

Ya estamos listos. El mismo talento que tengo para bailar lo tengo para investigar. ¡Déjenme!, yo no pedí nacer", escribió con humor la actriz en su cuenta de Instagram.

Finalmente la comediante lo tomó con bastante humor y como era de esperarse sus seguidores también, pues la publicación en poco tiempo alcanzó más de 100 mil reacciones y miles de comentarios positivos. Al final de la grabación se puede ver a todos saliendo directo al escenario sin imaginar que esa noche terminaría siendo un gran programa.

Dice la leyenda que Yuri es la mejor maestra de Baile, así que aprenderás muy rápido. Consúelo y Yuri ¡uff, que par!, me encanta. ¡Me encantan todos! bendiciones y mis mejores deseos para ustedes, se merecen lo mejor. Jajajajajajaja ta' bien, tan perfecta no podías ser mi amor", comentaron algunos usuarios.

En esta nueva temporada del programa "¿Quién es la Máscara?", las máscaras a descifrar son: Banana, Cerbero, Disco ball, Duende, Elefante, Jalapeño, Lele, Mapache, Medusa, Oso Polar, Pantera, Quetzal,Tortuga, Unicornio, Xolo,Zombie, Ratón y Monstruo, de los cuales estos dos últimos fueron los primeros expulsados de la noche, caracterizados por Mariana Seoane y Poncho de Nigris.