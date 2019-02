Consuelo Duval y la decisión que un día tomó por soberbia

La actriz y conductora mexicana Consuelo Duval recuerda que un día, por su soberbia, tomó una decisión que le hizo tomar un rumbo diferente en su vida profesional.

Luego de varios rumores acerca del motivo de la salida de Consuelo Duval de Televisa, la conductora revivió con nostalgia el terrible momento que vivió y la razón por la que se fue de la empresa.

En el programa "Con Permiso", Pepillo Origel preguntó a Consuelo Duval y dijo que fue por un berrinche, ya que se enteró que en Televisa preferían a Adrián Uribe que a ella.

Por berrinchuda, cabrona, loca, soberbia no, quería justicia; me divorcié del hombre por el que me casé por la iglesia, luego me anuncian que mi papá tiene cáncer y que mi papá es mortal. Para acabarla de ch*** mi hermana Lulú se enferma de cáncer", dijo Consuelo.