Consuelo Duval y la triste experiencia que la hizo salirse de Televisa

Después de darse a conocer que Consuelo Duval había salido de Televisa, miles de fanáticos quedaron en shock, pues la comediante siempre ha sido leal a la televisora de San Ángel, por lo que por fin habló sobre el tema.

"Por berrinchuda, por cabrona, por loca, soberbia no, quería justicia o sea mira me llegó todo al mismo tiempo, me divorcio del hombre por el que me case por la iglesia le jure a Dios (...), y luego al año me anuncian que mi papá tiene cáncer y que mi papá es mortal y para mi papá era mi súper héroe...", dijo Consuelo.

Por si fuera poco reveló que su hermana Lulú, también fue diagnosticada con cáncer, por lo que la también actriz se las vio duras, pero siempre tratando de llevar la mejor actitud para enfrentar la situación.

Aunque la gota que derramó el vaso fue cuando se enteró que Televisa prefería a Adrián Uribe que a ella, por lo que decidió decirle adiós a la empresa para lidiar con el dolor y darse un tiempo.

Recordemos que Consuelo Duval ahora es parte de 'Netas Divinas' y tuvo una exitosa gira con Adrián Uribe, con quien está más unido que nunca, ya que se llevan de maravilla.

"Me encanta Consuelo Duval es súper divertida".

"Súper divertidísima Consuelo Duval, siempre amena y simpática".