Contactan al espíritu de Magda Rodríguez en "Hoy" y su hija Andrea Escalona rompe en llanto

Durante la emisión de este miércoles del programa "Hoy", uno de los shows estelares de Televisa, la médium Zulema supuestamente contacto al espíritu de Magda Rodríguez, recordada productora de televisión quien además de estar a cargo de este matutino de Las Estrellas durante dos años, también fue productora de "Enamorándonos" en TV Azteca y otros más. La mamá de la conductora de televisión y actriz Andrea Escalona, murió el pasado 1 de noviembre de 2020, a consecuencia de un shock hipovolémico y sangrado de tubo digestivo.

Según la médium Zulema, la muerte de la productora de televisión Magda Rodríguez estuvo relacionada con el Covid-19, tras haber estado en contacto con una persona contagiada. "esto que me está haciendo como llorar es la presencia de ese espíritu", expresó.

La médium sorprendió a todo el elenco de conductores de "Hoy", al decirles que Magda Rodríguez se había sentido mal muchas veces antes de morir "y no había dicho nada". Asimismo le dijo a Andrea Escalona que "ella ocultaba que se estaba sintiendo mal y tiene que ver con tu mamá, porque me dice 'ella es mi hija'".

Magda Rodríguez acostumbraba a poner una cara de felicidad ante todos, "aunque el mundo se le estuviera derrumbando".

La médium Zulema le dio este mensaje a Andrea Escalona, el cual supuestamente su mamá le estaba mandando desde el más allá: "no dudes de las decisiones que estás tomando, estás tendiendo a dudar de cosas que han sucedido".

El pasado lunes 10 de mayo, la también cantante Andrea Escalona pasó su primer Día de las Madres sin su progenitora. En su cuenta de Instagram publicó un emotivo mensaje en memoria de Magda Rodríguez: "no es que me hagas falta hoy sino los 365 días del año, las 24 horas de cada día, el ver mi celular y no encontrarme con llamadas perdidas tuyas, de cuando me despertaba o hubiera terminado el día, así he aprendido a vivir en estos 6 meses extrañándote, con el vacío, siempre te extrañare, me harás falta".