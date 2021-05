Continúa caso de Mario Bautista por abuso sexual: Fiscalía de Jalisco turna la denuncia a Guerrero

La Fiscalía General del Estado de Jalisco turnó al Estado de Guerrero la denuncia por presunto abuso sexual presentada en contra del cantante Mario Bautista.

Un oficio con fecha del 22 de marzo de este año expone que “los hechos se suscitaron en la finca marcada con el número 40 de la calle Paraíso, en la colonia Condesa, municipio de Acapulco”, por lo que la FGE de Jalisco turnó el caso hacia su homóloga en Guerrero.

Habían sido cuatro jóvenes de identidad resguardada, tres de ellas menores de edad, quienes levantaron la denuncia en contra de Mario Bautista por presunto abuso sexual.

En el trámite legal se presentaron también pruebas de falsificación de documentos, engaño y uso de drogas.

Esta fue interpuesta el año pasado, hecho tras el que Mario Bautista salió a declarar como falsas dichas acusaciones. Se trata de una denuncia presentada a la Dirección General en Delitos de Violencia Contra las Mujeres en Razón de Género y Trata de Personas de la FGE de Jalisco, con el número D-I/8899/2020.

Tras calificar los señalamientos como “un chisme” y negar que estos sean ciertos, Mario Bautista declaró que el caso ya había sido cerrado ministerialmente.

Sin embargo, se le solicitó a las autoridades en el Estado de Guerrero instruir a un Agente del Ministerio Público Insvestigador “realizar un análisis de las constancias”.

Mario Bautista, externó a mediados de 2020 su postura ante las denuncias en su contra, por presunto abuso sexual. El también youtuber negó los señalamientos mencionando no tomarles la importancia para siquiera dar la cara por ellas, al no ser ciertas.

"No me gusta esto de salir a aclarar cosas que ni siquiera son verdad, porque si hubiera sido verdad yo hubiera salido y dado mi cara y hubiera dicho la c*gué, pero cuando no es verdad, por eso no me quise ni involucrar en el más mínimo sentido", dijo.