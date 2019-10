Continua la demanda en contra del actor Jussie Smollett

Un juez federal se negó el martes a desestimar la demanda de Chicago contra el ex actor del "Imperio" Jussie Smollett.

Estados Unidos El fallo del Distrito Virginia Kendall significa que la demanda de Chicago que busca recuperar $ 130,000 que los funcionarios de la ciudad dicen que el departamento de policía pasó investigando la afirmación de Smollett de que fue víctima de un ataque racista y homofóbico en enero puede continuar.

La moción de los abogados del ex actor del "Imperio" fue una posibilidad remota porque su argumento se redujo a la afirmación de que Smollett no debería estar obligado a reembolsar al departamento de policía porque no podía saber cuánto tiempo y dinero se gastaría en investigar su alegaciones

La policía llevó a cabo una investigación exhaustiva que incluyó casi 1.900 horas de tiempo extra mientras investigaban la afirmación de Smollett de que dos hombres enmascarados lo golpearon en una calle del centro de Chicago en enero y que usaron insultos racistas y homofóbicos y le colgaron una soga alrededor del cuello antes. huyendo

Durante días, los detectives recorrieron el vecindario en busca de testigos, analizaron docenas de videos de cámaras de vigilancia en la calle, en edificios y dentro de taxis, y entrevistaron a propietarios de tiendas en busca de quién podría haberle vendido la cuerda a los sospechosos.

Cuando el Superintendente de la Policía, Eddie Johnson, anunció cargos contra Smollett, enojado dejó en claro lo que estaba en juego en la investigación y por qué era tan importante que la policía resolviera el caso, diciendo que Smollett "aprovechó el dolor y la ira del racismo para promover su carrera".

En marzo, la oficina del fiscal estatal del condado de Cook, Kim Foxx, anunció una deslumbrante decisión de retirar los 16 cargos por delitos graves relacionados con la presentación de un informe falso, lo que enfureció a Johnson y al entonces alcalde Rahm Emanuel y condujo a la demanda de la ciudad contra Smollett y a la decisión de un juez del condado nombrar un fiscal especial para examinar la forma en que la oficina de Foxx manejó la investigación.

Aunque Smollett ha mantenido su inocencia, el departamento de policía está convencido de que hay una gran cantidad de evidencia que muestra que Smollett organizó el ataque con dos hermanos que conocía. Y con el nombramiento del fiscal especial, queda la posibilidad de que Smollett pueda ser acusado nuevamente de organizar el ataque.