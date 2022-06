¡Continúan las controversias en La Academia! Los alumnos encuentran gusanos en su comida (VIDEO)

"En nombre de toda la producción, les damos la cara y queremos pedirles excusas por esta situación que se dio esta noche, es algo que, como les dije, no nos tomamos a la ligera y que es algo gravísimo y que nosotros, al igual que les exigimos, excelencia en el escenario, nos exigimos también a nosotros excelencia y este tipo de incidentes no es aceptable".

Los productores de La Academia se disculparon por lo ocurrido y prometieron que esto no volvería a suceder .

"Estos elementos vinieron en las frutas, en los frutos rojos, esto no estoy dando excusas, simplemente les estoy informando de la investigación que hemos hecho desde hace un par de horas para acá", agregó Ángel Ponte.

El productor de televisión mencionó, para quienes no lo sabían, que se encontraron "elementos bastante desagradables" en algunas de las comidas. Los alumnos le hicieron saben a los productores que encontraron gusanos en los platos de todos, no solamente en el de Yaqui.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

