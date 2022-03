¡Continúan los contagios de Covid-19 en Stray Kids! Bang Chan, Lee Know y Hyunjin dieron positivo

Esta semana, Stray Kids estaría en actividades de promoción ante el lanzamiento de su sexto EP "ODDINARY" , que incluye la canción principal "MANIAC". En un anterior comunicado, se dio a conocer que la asistencia de la boyband a los programas de radio "Choi Hwa Jung’s Power Time" de SBS PowerFM y "Kim Shin Young’s Hope Song at Noon" de MBC FM4U, fueron canceladas .

Bang Chan, Lee Know y Hyunjin recibieron sus terceras dosis de la vacuna Covid-19 y, "como actualmente no presentan ningún síntoma, están en cuarentena, de acuerdo con las pautas de las autoridades sanitarias", compartió JYP Entertainment en el comunicado.

Con respecto a Hyunjin y Lee Know, ambos obtuvieron resultados negativos en las pruebas PCR que se hicieron el 20 de marzo, pero dieron positivo en los exámenes adicionales efectuados la mañana de este 21 de marzo.

STAY está enviando todas sus muestras de amor a los integrantes de Stray Kids . En días recientes, varios de los miembros de esta extraordinaria agrupación surcoreana se han contagiado de Covid-19 . El primero en dar positivo fue Changbin , posteriormente Han y Seungmin . Este lunes, la agencia JYP Entertainment (la cual lanzó y representa a la boyband), informó que Bang Chan, Lee Know y Hyunjin , también han dado positivo al virus SARS-CoV-2.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

