Contundente respuesta de Alessandra Rosaldo a Mhoni Vidente, al predecir divorcio de Eugenio Derbez

Anteriormente, la pitonisa cubana Mhoni Vidente aseguró que Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, estaban por divorciarse debido a una fuerte crisis de pareja. "Le sale la carta del loco", expresó en su sección de predicciones en El Heraldo Televisión. Supuestamente, debido a los diversos proyectos que tiene el comediante y productor de cine, estaba descuidando su matrimonio con la cantante, integrante de Sentidos Opuestos.

"Yo lo visualizo que va a tener problemas con su esposa Alessandra Rosaldo, visualizo que han tenido últimamente problemas por cuestiones de que Eugenio está muy dedicado a lo suyo, está muy metido en Hollywood y creo que se está despegando mucho más de la esposa que de la familia".

Asimismo, Mhoni Vidente externó que, según sus cartas, le salía el divorcio a la pareja, "problemas fuertes con Alessandra por culpa de otra mujer, que es una rubia y salió con él en una película".

En una reciente entrevista para el programa "Al rojo vivo" de Telemundo, durante la presentación de la gira "90's Pop Tour" por Estados Unidos, Alessandra Rosaldo reaccionó a la predicción de Mhoni Vidente, sobre su divorcio del padre de su hija Aitana.

Mhoni Vidente ha dicho tantas veces, tantas cosas, pero todo eso que dicen allá a afuera, no existe, la realidad es la que vivimos nosotros día a día y ya nos reímos.

En varias ocasiones, han surgido rumores de una crisis de pareja o de separación. La madrastra de los actores Aislinn, Vadhir y José Eduardo Derbez, ha aprendido a no darles importancia, pues solamente ella y su esposo saben lo que sucede en su matrimonio.

"Tenemos muy claro que todo eso no existe, la realidad somos nosotros, la realidad solamente la sabemos y la conocemos nosotros, somos un equipo y tenemos muy claras nuestras prioridades. Todo lo que puedan opinar y decir e inventar, rumorar, eso no existe", dijo Alessandra en otra entrevista para Radio Fórmula.

La esposa de Eugenio Derbez, confesó que en algún momento estos rumores si llegaron a lastimarla.

"Si en algún momento hace muchos años a lo mejor a mí me afectaba o me movía un poquito, porque él para nada, es de las cosas que he aprendido de él, hace mucho que aprendí que a esas cosas no hay que ponerles ni atención ni darles fuerza ni poner tu energía ahí".