Coque Muñiz vendió su rancho para sobrevivir durante la pandemia del Covid-19

La pandemia afectó económicamente a muchas personas, entre ellas artistas como es el caso de Jorge “Coque” Muñiz, quien reveló que durante los meses de confinamiento por Covid-19 tuvo que vender su rancho en Estado de México para lograr sobrevivir ante la falta de eventos.

Muchos artistas se mantienen debido a presentaciones con público en vivo, como es el caso del cantante, actor y comediante, Coque Muñiz que durante la pandemia del Covid-19 tuvo que vender una de sus propiedades debido a ciertos problemas económicos y de esa forma poder sobrevivir con su familia.

El cantante, expresó en una entrevista que este terreno se encontraba en el Estado de México, pero que tuvo que ser vendido aunque considero que no era de importancia comparado a la cantidad de pérdidas humanas causadas por el virus.

“Tenía un rancho en el Estado de México, era un terrenito que habíamos comprado desde hace mucho tiempo y pues ni modo, tuvimos que venderlo, pero me doy cuenta que eso es lo de menos cuando pienso en la gente que perdió personas”, cuenta el cantante en entrevista.

Afirmó que pese a que en su familia hubo contagios de Covid-19 entre sus trabajadores, así como de su hijo Alex de 27 años, el resto de su familia no se contagió, por lo que ni su esposa, hija o él se han enfrentado al virus.

“Me pegó fuerte porque yo siempre he dependido 100% de la música entonces ahora sí que los bienes son para remediar los males, tuve que vender algunas cosas que eran cosas que había trabajado durante muchos años porque cuando no hay hay que rascarle por todos lados y si soy honesto yo no estaba preparado, apenas empezamos a tratar de recuperarnos” expresó Muñiz.

Sin embargo la pandemia también permitió que el cantante terminara de trabajar en su nuevo disco “Azulejos 3” el cual tocará este sábado 19 de febrero en el Lunario del Auditorio Nacional, será una presentación íntima para apoyar a sus fans que pasan un momento complicado y puedan alegrarse un momento.

“Fueron dos años muy difíciles y todos estamos tratando de olvidarnos de las malas noticias, que si la guerra, que si se pelearon Nodal con Belinda, la idea es pasarla bien y reírnos un rato”, señaló.

