Cornelio Vega Jr y su dinastía arrasan en el palenque

Con un recinto a su máxima capacidad, así fueron recibidos estos talentosos músicos

El grupo sonorense encabezado por Cornelio Veha Jr, sobrinos del fallecido cantante del regional mexicano, Sergio Vega, triunfó de nueva cuenta en el Palenque de la Feria Ganadera de Culiacán 2019.

Minutes antes de las 02:00 horas, arribaron al escenario. Iniciando su presentación con un pequeño popurri de las canciones que han posicionado a este grupo desde sus inicios como uno de los favoritos entre los jóvenes.

Mix en el que se corearon los temas como Soy Yo, El Primero, Las Tekates, No Me Hubiera Enamorado, etc. Acto seguido en el que sus cientos de fanáticos desataron la euforia de estar esa noche en el reciendo deleitandose con tan exitosos artistas.

Previo al arribo de Vega Jr al ruedo, el grupo culichi Edición Especial fue quién aperturo el evento esa nocha.