"Cosas falsas de mi otra vez", el claro mensaje de Gloria Trevi al ser acusada de lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda, interpuso una demanda contra la cantante Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez Martínez, para que sean investigados por la Fiscalía General de la República (FGR), por supuesto lavado de dinero y evasión fiscal por más de 400 millones de pesos.

En una de sus recientes publicaciones en Instagram, red social donde tiene más de cuatro millones de seguidores, Gloria Trevi dejó muy en claro que estas acusaciones en su contra son falsas.

Sé que no estoy sola y sé que ustedes tienen memoria, no como esa gente que quiere tratarlos como tontos y decir cosas falsas de mi otra vez.

En su mensaje acompañado de un video donde sus fans le dicen "no estás sola", la también actriz quien formará parte del escándalo del Clan Trevi-Andrade, manifestó que muy pronto "refrescará" la memoria de todas aquellas personas que están haciendo esas fuertes acusaciones.

"Porque te lo prometí, no te voy a fallar y no me voy a rendir", expresó Gloria Trevi (cuyo nombre verdadero es Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz).

De acuerdo con información de varios medios de comunicación, las empresas que Armando Gómez y Gloria Trevi tienen en Texas (Estados Unidos), son supuestamente utilizadas para evadir el pago de impuestos en México, entre estas Great Tallent LLC.

Según la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, se vincula al empresario Armando Gómez como presunto líder de una red de lavado de dinero con varias empresas y seis personas físicas, entre ellas su esposa Gloria Trevi (intérprete de temas como "Zapatos viejos", "El recuento de los daños", "Todos me miran" y muchas más).

Anteriormente en un Instagram Live, Gloria Trevi mencionó que no se escondía de la justicia mexicana y cualquier cosa "que las autoridades quieran y necesiten de mí, para que yo les ayude y les aporte, en cualquier investigación que quieran hacer, cuentan conmigo, con mis abogados, con mis contadores y con toda la gente que se dedica a toda esa situación".

