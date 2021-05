"Crecí con enojo y miedo": Aislinn Derbez revela el trauma de su niñez a causa de papá

El ser la hija de un famoso tan grande como Eugenio Derbez le provocó a Aislinn Derbez severos traumas con los que creció y que hasta hoy la persiguen.

Durante una conversación con Camila Sodi para el podcast ‘La Magia del Caos’, la actriz Aislinn Derbez reveló que el crecer en un ambiente rodeada de fama y de cientas de personas buscando la atención de su padre le hizo crecer con mucho miedo y enojo.

Señaló, son cosas que hasta hoy tiene muy presentes, especialmente desde que su carrera como actriz inició y tuvo que enfrentarse nuevamente a lo mismo.

En el podcast que tuvo como invitada a la actriz Camila Sodi, Aislinn Derbez tocó el tema de los traumas, siendo la persecución de los paparazzis y los fanáticos algo en la que las dos están de acuerdo, pues en muchas ocasiones han visto violada su privacidad.

A esto, Aislinn Derbez contó cómo fue que vivió con todo eso incluso mucho antes de ser famosa, a causa de la fama de Eugenio Derbez.

“Te ven como un robot que además tienes que estar a su servicio y darles la foto cuando ellos te lo piden. Es muy fuerte”, dijo. “Yo viví eso con mi papá. Toda mi vida desde que yo era chica y vi cómo a la gente de verdad no le importaba. No se ponían a pensar si el papá no ha visto a los hijos y tienen un momentito para convivir con ellos”.