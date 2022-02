"Creía en mi matrimonio", cuando Lorenzo Méndez agarró a Chiquis Rivera del cuello con violencia

A la par con su carrera musical, Chiquis Rivera ha protagonizado varias controversias desde unos meses antes de la lamentable muerte de su mamá Jenni Rivera, quien fuera conocida como "La Diva de la Banda" o "La Gran Señora". En su nuevo libro "Invencible", la también empresaria de 36 años de edad y originaria de Long Beach, California, Estados Unidos, cuenta toda la verdad sobre su fallido matrimonio con Lorenzo Méndez, cómo sanó sus heridas y la llegada de un nuevo amor a su vida.

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, ex vocalista de La Arrolladora Banda el Limón, contrajeron matrimonio el 29 de junio de 2019; la ceremonia religiosa se llevó a cabo en una iglesia de Pasadena, California. Por diversos motivos, comenzaron los trámites de su divorcio 15 meses después.

En una entrevista que Chiquis tuvo con People en Español, con motivo del lanzamiento de su libro, reveló que el día de su boda con el cantante Lorenzo Méndez, tuvo muchas dudas sobre convertirse en su esposa, esto debido a varias decepciones sufridas.

Algo pasó antes de casarnos que dije: 'tengo que parar esto', pero no lo paré porque ya invertimos tanto dinero, ya el mundo está esperando que nos casemos, yo sí estaba triste.

Sin embargo, la sobrina de Lupillo Rivera tuvo este ataque de pánico justo cuando iba entrando a la iglesia, camino al altar donde la esperaba Lorenzo. Al lograr controlarse pensó: "me voy a divertir, me encantan las fiestas".

La intérprete de temas como "Paloma blanca", "Quisieran tener mi lugar", "Vas a volver" y muchas más, también confesó la adicción de su ex esposo Lorenzo Méndez con el alcohol y la cocaína, causaron muchos problemas en su relación antes de la boda.

"Eso causa mentiras y yo con las mentiras no puedo, ya cuando alguien te miente no hay esa misma confianza, ya las cosas no son iguales, si él hubiera seguido con el proceso del AA (Alcohólicos Anónimos), las cosas fueran muy diferentes", dijo a People en Español.

De acuerdo con lo que escribió en su libro, uno de los momentos culminantes de su separación y divorcio, fue cuando luego de una fiesta en su casa, supuestamente Lorenzo Méndez se puso muy violento, la agarró del cuello tras una discusión y le escupió en la cara.

La reportera Lena Hansen le preguntó a Chiquis: "cuentas en el libro que una vez después de una fiesta, Lorenzo te agarró por el cuello, ¿violencia doméstica es lo que estás narrando?", a lo que la nieta de Don Pedro Rivera respondió:

"Sí, es algo que prefiero no hablar más, por eso lo escribí porque para mí me ayuda, escribirlo y dejarlo, le quiero pedir a las personas que se tomen el tiempo de leer el libro y a partir de eso van a poder aprender muchas cosas y no ignorar las banderas rojas".

Sobre si tuvo miedo seguir durmiendo y conviviendo con su entonces esposo, después de lo ocurrido en aquella fiesta, Chiquis Rivera resaltó que en realidad "estaba decepcionada porque creía en mi matrimonio, me casé para estar casada toda la vida, tuve esa decepción de decir: 'esto no va a funcionar'".

La cantante reiteró que antes de casarse sabía que las cosas con Lorenzo no funcionaría, "pero estaba completamente enamorada de esta persona". Asimismo, dejó entrever que se defendió de la agresión que sufrió.

Leer más: "Mató a otras personas", Lupillo Rivera dice que Chalino Sánchez asesinó a fans tras sufrir atentado

"No puedo decir que sentí miedo, porque también soy buena para defenderme, pero no puedo decir que estoy orgullosa de eso, porque no debemos estar en una relación que te fuerza a tener que defendernos, tenemos que estar en una relación con una persona que nos va a cuidar, eso lo tuve que pasar para entender lo que realmente me merezco como mujer".