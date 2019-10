Creo que Verónica Castro tiene mucho que dar todavía: Güero Castro

El famoso productor de televisión, José Alberto Castro, también conocido como 'El Güero Castro', dio su opinión al respecto del polémico tema del inesperado retiro del medio artístico de su hermana, Verónica Castro, quien tomó la decisión tras el escándalo de la supuesta boda con Yolanda Andrade.

El exesposo de Angélica Rivera aseguró que su hermana aún tiene mucho que dar, mucho que hacer en el medio del espectáculo, pero respeta la decisión final de la actriz.

En una entrevista con 'De primera mano', el Güero se sinceró ante las cámaras y detalló su relación actual con la actriz y expresó:

Yo creo que no lo debe hacer, ya estará en juicio de ella, punto. No he hablado con ella en el último mes porque me han traído como loco haciéndola de doctor. Yo creo que Verónica tiene todavía mucho que dar, mucho que hacer".