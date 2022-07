"Cretina, arrogante, déspota", Alfredo Adame arremete en contra de "la empresaria multimillonaria"

Alfredo Adame pidió a Ecuamedios que la despidieran . "La señorita se fue a Valle de Bravo y ya no sabemos, se canceló la grabación, no nos merecemos esto, para que ustedes lo tomen en cuenta, esa mujer los va a meter en un problema algún día. Sáquenla, bótenla a la calle, esta mujer demostró ser cretina, arrogante, soberbia, ser grosera, ser déspota, es intratable y es infumable".

El ex conductor del programa "Hoy", contó que su amigo y publirrelacionista, Rodrigo Fragoso, les pidió que hicieran unas grabaciones con una persona que desconocía quién era , "María José Villavicencio, y ayer nos cancelaron porque, bueno, ya nos estamos enterando ahorita que tuvo problemas con Sergio Mayer y que tuvo problemas con Cynthia Klitbo, nadie está cobrando un quinto".

Dichas grabaciones se llevarían a cabo el pasado 14 de julio en la casa de Alfredo Adame en la Ciudad de México, pero Luz María y su hermana (quien funge como su mánager), no se presentaron. Rodrigo Fragoso mencionó que al contactarla para saber qué había ocurrido, le dijo que estaba en Valle de Bravo y que se comunicara en Ecuamedios, la empresa que la representa en Ecuador.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

