"Criminal por cualquier lado que se lea", Laura Zapata ante supuesto abuso de Luis de Llano a Sasha Sokol

Muchos famosos han expresado su apoyo a la cantante mexicana Sasha Sokol, ex integrante de Timbirche, quien en el Día internacional de la mujer, hizo una denuncia a través de sus redes sociales: acusó de abuso sexual al productor de televisión y musical Luis de Llano. Aseguró que quien fuera uno de los productores más poderosos de Televisa, la obligó a tener una relación llena de chantaje y poder, la cual comenzó cuando ella tenía solo 14 años de edad.

"Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó, hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio", expresó la ex Timbiriche Sasha Sokol.

La denuncia de Sasha Sokol contra Luis de Llano, llega tras la entrevista que el productor musical tuvo recientemente con Yordi Rosado, donde admitió haber estado enamorado de la cantante, cuando ella tenía 14 años de edad y él 39. "Sí tuve yo un romance con Sasha. Me enamoré y me mandó al demonio, un día me dijo que nada que ver y todavía seguimos trabajando 10 años más juntos".

Sobre aquella relación mencionó: "¿qué buscaban todas las niñas? Una imagen paterna. Creo que por ese lado fue (lo de Sasha Sokol)". Aseguró que no tuvieron nada serio y no duró más de seis meses.

"Hace dos días, Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad, al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos. Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña, estuvimos juntos casi 4 años. Mi familia se enteró y se volvieron locos. No era para menos, Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá".

¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Durante toda nuestra relación yo fui menor de edad.

Famosas como la actriz Laura Zapata, ha mostrado todo su apoyo a Sasha. En Twitter manifestó: "que fuerte leer lo que pasaste, criminal por cualquier lado que se lea. Ya sacaste esa basura de ti, ahora a seguir caminando y a ser feliz".

Asimismo, la hermana de Thalía aplaudió su valentía "a favor de mujeres jóvenes que, tal vez, están viviendo lo mismo".

Por su parte, la conductora de televisión, Rebecca de Alba, también felicitó a la cantante por tener el valor de contar su historia de abuso. "Te quiero como siempre lo has sabido. La vida se vive hacia adelante, pero se entiende hacia atrás, te admiro".

Leer más: Yordi Rosado al igual que Luis de Llano fue bombardeado de insultos por entrevistarlo

En el programa "Hoy", Andrea Legarreta, esposa de Erik Rubín (quien fue compañero de Sasha en Timbiriche), expresó al respecto: "algo positivo que ha salido, creo yo también, con el Día de la Mujer, es eso. ¿Se han fijado cuántas mujeres han salido a hablar aunque hayan vivido cosas hace muchos años? Al final es una catarsis para ellas, es una denuncia que también tiene que servir para todos los que somos padres de mujeres. Te abrazamos fuerte, querida".