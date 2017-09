Criss Angel ADVIERTE a Rommel Pacheco sobre Belinda

Fue el fin de semana cuando finalmente Belinda confirmara, sin dar explicaciones, los rumores de ruptura con Criss Angel.

Lo que sorprendió a muchos fue que minutos después el clavadista mexicano Rommel Pacheco, contestara a Belinda con un mensaje que dejaba ver su interés por conocerla.

“Amigos creen que tenga alguna posibilidad ahí, te mando un @belindapop”.

‍♂️ amigos creen que tenga alguna posibilidad ahí te mando un @belindapop pic.twitter.com/di3TM6aHAd — Rommel Pacheco (@Rommel_Pacheco) 7 de septiembre de 2017

Es ahora que Criss Angel, al enterarse de la noticia, ha decidido publicar en su Twitter un mensaje bastante directo en el que ataca a Belinda llamándola de alguna manera interesada y mentirosa. A modo de “consejo”, el ilusionista ha escrito:

“Hope he has a lot of money and a owns a lie detector (espero que él tenga mucho dinero y posea un detector de mentiras)”.

Hope he has a lot of money and a owns a lie detector https://t.co/uRxbJ6RGnb — Criss Angel (@CrissAngel) 13 de septiembre de 2017

Hasta ahora no ha habido respuesta de Belinda a este ataque directo contra ella de parte de su ex.

Por otro lado, parece que las intenciones de Rommel sí son sinceras pues fue esta semana cuando comentara, en entrevista al programa De Primera Mano de Imagen Televisión, que no lo pensó mucho antes de mandar el mensaje a la cantante y, aunque aún no ha recibido respuesta, no pierde las esperanzas.

“Como cualquier macho mexicano, aguantaré lo dicho, la palabra y el ofrecimiento”, comentó, agregando lo que le gustaría que pasara:

“Primero que me contestara, segundo que nos conociéramos, que tuviéramos algo en común y que pudiéramos platicar y llevarnos bien y ya después de eso se podría pensar algo, digo todavía ni nos conocemos, para mí sería primero el poder conocer, el poder platicar, el pasársela bien y de ahí sí se puede dar algo, pues eso no lo digo yo”.

Y aunque seguramente muchos quisieran que Belinda le contestara al clavadista, parece que no la tendrá tan fácil, y no sólo por la polémica que rodea la ruptura con Criss Angel, sino porque un “tercero” ha entrado a escena y se trata nada menos que de Maluma, quien este miércoles ha mandado también un mensaje público a Belinda:

“Qué hay de tu vida Beli?? Estas muy linda como siempre. Beso y abrazo se te quiere mucho mi reina!! @belindapop”.

Qué hay de tu vida Beli?? Estas muy linda como siempre. Beso y abrazo se te quiere mucho mi reina!! @belindapop — MALUMA (@maluma) 13 de septiembre de 2017

Se sabe que Maluma y Belinda son amigos desde hace tiempo, se conocieron en 2015 por La Voz Kids, donde él era juez y ella fue invitada, sin embargo pronto surgió el rumor de un romance que pronto ambos, cada uno por su lado, desmintió.