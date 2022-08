Cristian Arteaga mostrará el lado más divertido de la música

Originario de la Ciudad de México, Cristian Arteaga mejor conocido en el mundo artístico como Kinky se ha logrado posicionar en la industria de la música formando parte como director artístico de EXATV Latinoamérica, asimismo director artístico de Amazon Music News, a nivel nacional.

Nuevo programa

Ahora el joven conductor de 28 años de edad comparte para DEBATE, el reto más importante de su carrera profesional, un nuevo proyecto denominado Exa Backstage con Kinky, en donde llevará a la audiencia a conocer el detrás de los festivales más grandes del país. “El reto es hacer sentir que estoy cerca de la gente de Monterrey llevarles contenido relevante acabo de abrir el espacio con Becky G, Guaynaa y después con Tini, entonces todos los enlaces que he hecho tiene que superar al otro”, destacó.

Te puede interesar:

Disfruta de los retos

Otro detalle divertido que compartió Kinky durante la charla es como vive un artista el momento antes de subir a un escenario para que la audiencia disfrute a sus ídolos. “Llevarles a cada rincón la primicia del detrás de los eventos más importantes, como los premios de la música, ahora el sueño es estar presentes en los Grammy, Billboard y al mismo tiempo contar datos curiosos que no sabías de tus artistas favoritos”. Además describe con emoción sus experiencias que lo han marcado y lo han hecho crecer. “Desde muy pequeño soñaba con ser parte de la música. Me acuerdo que mi primer evento fue de una estación de radio y al momento de abrir ese concierto, me emocionó tanto como es la magia y las mentes creativas de cada producción”