Cristian Castro: "Rompimos 28 días después de casarnos"

Son algunas de las fuertes declaraciones que hizo el cantante Cristian Castro, con las que confirmó su separación de su esposa Carolina Victoria Urbán.

Recordemos aquella ocasión cuando frente a miles de fanáticos, le propuso matrimonio durante uno de sus conciertos:

Así como de manera sorpresiva dio a conocer su nueva relación amorosa y próxima boda, de la misma manera, sorpresiva, se dio a conocer su separación.

"Estoy consternado, preocupado", expresó en cantante en una entrevista con El diario de Mariana, de Buenos Aires, Argentina.

El hijo de la primera actriz Verónica Castro, aseguró que los motivos de la separación, es que no ambos no se conocían lo suficiente como para tener una vida juntos.

"Es que no nos conocemos bien. No nos dimos tiempo para eso. Esa es la versión real. Y por eso hubo malos entendidos y malos humores de ambos que no estaban previstos".