Cristian Castro ama al estilo Nodal y Belinda: Se tatúa junto a su novia

México. Cristian Castro, hijo de Verónica Castro y del actor fallecido Manuel "El Loco Valdés", ama al estilo de Belinda y Christian Nodal, puesto que también se ha tatuado en su piel el nombre de su nueva conquista. En los últimos días se ha hablado de que tiene una nueva relación sentimental, se trata de una joven identificada como Maite, pero hasta el momento nada más se sabe de ella.

Cristian Castro, cantante de éxitos como No podrás, siempre ha dado de qué hablar por sus extravagancias, por los romances y matrimonios que ha tenido, y ahora lo vuelve hacer al involucrarse sentimentalmente con Maite, llamada "La nueva novia misteriosa de Cristian Castro".

El estilista Di Marco, amigo personal de Cristian, ha contado que este se encuentra muy enamorado e incluso ha hecho cosas que no se le había visto antes. En entrevista con el programa Despierta América, dicho estilista menciona que el cantante habría consolidado su relación al estilo de Belinda y Nodal, quienes se hicieron un tatuaje "por amor".

Hasta el momento ni Cristian, ni su nueva novia han dado alguna declaración respecto a la relación que tienen, y mucho menos en redes sociales, de hecho él las cerró una vez que recibió acusaciones por parte de muchas mujeres de sus anteriores relaciones que le han afectado.

En días pasados Cristian publicó en Instagram una imagen en la que aparece Maite y llamó la atención por el gran parecido que tiene con la actriz Irina Baeva, pareja sentimental del actor Gabriel Soto, de hecho se lo hicieron saber en sus redes sociales a Cristian que ambas tienen muchos rasgos en común.

Al parecer Cristian desea mantener en el más secreto posible la identidad de su nueva novia, puesto que no ha hablado de ella y se desconoce por completo de dónde es y a qué se dedica, aunque seguramente en los próximos días se decidirá a revelar su identidad y hasta compartirán entrevistas juntos.

Por otro lado, Cristian hizo público en el programa argentino PF: Podemos hablar que tuvo una relación sentimental con la cantante Thalía y es así como la recuerda: "Fue una cosita tranquila". La entrevista circula en YouTube y se hizo en diciembre de 2018, según información en distintos portales de noticias, pero se ha vuelto a poner de actualidad.

Tuvimos una cosita ahí, tranquila, no novios así muy declarados. Tuvimos días a donde sentimos bonito, sentimos cosas. Yo lo único que no quiero es que se entere su marido, eso es todo”, expresó Cristian Castro, y agrega que la relación entre Thalía y él fue muy bonita, además que la recuerda siempre, y en su momento ambos decidieron no hacerla pública.