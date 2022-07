Cristian Castro cada vez más parecido al Loco Valdés al presumir nuevo look

Cristian Castro de 47 años de edad, está siendo muy comentado en redes sociales por su más reciente aparición en un programa argentino donde es juez, pero no ha sido cuestionado por sus críticas, sino por el tremendo parecido que está teniendo con su padre El Loco Valdés, quien murió en 2020.

Resulta que Cristian Castro apareció con un look muy versátil para muchos, pues si hay algo que no le da miedo al también hijo de Verónica Castro es aparecer con looks muy juveniles con los cuales siempre da de que hablar, por lo que en esta ocasión hizo lo mismo, pero su público quedó convencido del gran parecido que tiene con el desaparecido comediante.

"Pura ridicules la verdad canta muy muy bien, pero su actitud ya no es buena onda... Pero pues cada quien su personalidad", "Será por es eso genética le llaman, creooo", "Y pensar que yo estaba enamorada de él en mi infancia", "Entre más viejo, más ridículo que bárbaro, parece el sombrerero loco de Alicia", "Todo el traje muy bonito pero, pues el color de su cabello lo arruina", escriben las redes sociales sobre el cantante.

Para quienes no lo saben la relación entre El Loco Valdés y Cristian Castro no fue nada buena, ya que nunca se llevaron, incluso ellos mismos lo habían dicho en entrevistas del pasado, es por eso que cuando el actor mexicano murió muchos criticaron la poca empatía que había por parte del cantante de música romántica.

A pesar de todo llevaron una relación cordial cada que se miraban, pero de ahí en fuera todo era nulo, por lo que muchos le daban la razón al artista, mientras que otros insistían que a pesar del distanciamiento era su padre, por lo que sus fans siempre entraban en debate.

Cabe mencionar que en los últimos días de vida del histrión mexicano, Verónica Castro, su ex pareja, decidió ayudarlo económicamente, pues su salud cada vez más se iba deteriorando, por lo que no dudó en ningún momento en apoyarlo, además nunca habló mal de él, por lo que la actriz también fue catalogada como una verdadera dama.