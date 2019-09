Cristian Castro comparte amorosos mensajes para Verónica Castro

Cristian Castro compartió una inédita fotografía de su mamá, la gran actriz Verónica Castro. En dicha imagen "La Vero" está con sus hijos Cristian y Mich Castro cuando eran unos pequeños. Aunque el cantante no acompañó la foto con una descripción, en otro post compartió un par de amorosos mensajes para su mamá.

Ante toda la controversia que se ha generado entre Verónica Castro y Yolanda Andrade, Cristian Castro demuestra una vez más su apoyo a su mamá. "Madre… tu mirada de amor descubre lo que otros no quieren ver. Tu nobleza te hace apreciar lo que los demás desprecian. Tu amor desinteresado te hace defender a los pequeños que otros atacan o menosprecian.

Tu presencia despierta confianza, amor a la vida y esperanza en un futuro mejor.

En otro mensaje Cristian Castro resaltó que el amor de su mamá, la querida actriz Verónica Castro, es el más grande del universo. "Es el único verdadero, sincero y sin final, es el único sin condiciones, sin peros, ni intereses, el único que sobrevive al tiempo, a la distancia y que no lo mata el desprecio, ni el olvido. Así de grande, es el amor de mi madre, como ese no hay ninguno y nunca lo habrá”.

Hace unos días se dio a conocer unos audios en un programa de televisión argentino, donde la actriz asegura que Yolanda Andrade armó todo este revuelo de su supuesta boda, para obtener publicidad para su nuevo programa de televisión.

"Ella quería hacerse promoción porque no la volteaban a ver y no le funcionaba nada, entonces se le hizo fácil agarrarme a mí, pero yo, la verdad, no tengo nada qué decir de esto, todo eso es mentira, y pues que salga como pueda, que le vaya bien y que Dios la bendiga".