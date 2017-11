Cristian Castro despeja dudas de sus preferencias sexuales

Es cierto que causó una revolución en redes sociales al aparecer en mini tanga tras un masaje corporal o que se divirtió vistiéndose de porrista en el video Quiéreme con Genitallica, pero lo que Cristian Castro niega es ser gay.

El cantante de 42 años que se presentará este viernes 1 de diciembre en el Auditorio Citibanamex, echó por tierra el dudar de sus preferencias sexuales.

Eso sí, le gusta jugar haciendo comentarios picosos en redes sociales, en entrevista o incluso en sus conciertos, como cuando en Monterrey dijo: “antes era gay, ya no”.

“Creo que toda esa especulación acerca de mi sexualidad queda claro que no”, aseguró Cristian.

“Nunca fui y nunca seré gay, queda claro”.

“Me he casado con puras mujeres (tres veces), he tenido mis hijos, nunca les haría eso a mis hijos, queda muy claro, especificado que no soy gay”.

El gallito feliz asegura que es la prensa la que lo ha señalado como homosexual y que no ha sido el único artista que se ha vestido de mujer.

“En un video me vestí de porrista como lo hacen muchos rockeros y no les dicen que son gays. Inclusive Vicentico en la nueva portada de su disco sale completamente vestido de mujer y nadie le dice que es gay”.

“Bruno Mars sale en su video con tubos, haciéndose también el gay, pero nadie dice que es gay, no pueden estar con esa constante de que soy gay porque eso no le va a funcionar a nadie”.

Insistió que nunca lastimaría a sus hijos.

“Nunca fui. Ustedes pueden revisar todas las novias que he tenido. He tenido ¡50 mil 500 novias!, ¡todas mujeres!, ningún travesti ni nada. Nunca me he confundido, a mí no me ha pasado nada, ninguna experiencia gay en ningún momento, ustedes nada más se la imaginaron, pero nunca seré, nunca fui, nunca soy ni nada, nunca les haría una cosa así a mis hijos, eso sí te lo aseguro”.

Tras posponer su concierto programado para el 22 de septiembre como parte de su Tour Dicen, en solidaridad a las víctimas del sismo ocurrido el 19 de septiembre que afectó la Ciudad de México, Morelos y Puebla, Cristian lo reprogramó para este 1 de diciembre.

Prometió que cantará algunos de los éxitos de José José, además de los suyos de balada pop.