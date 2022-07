"Creo que ya se le está pasando de la mano", "Ya parece payaso" , "Una cosa es probar algo nuevo, pero otra hacerlo de forma consiente", "Yo creo que ya lo que quiere es llamar la atención", "Parece que no quiere aceptar su edad, ya es un adulto no un joven", se pudo leer entre los comentarios de las redes sociales.

Las críticas están a la orden del día para el hijo de Verónica Castro y es que muchos alegan que no quiere aceptar su edad y busca mantenerse a la moda con los jóvenes, pero esto ha sido completamente ignorado, pues él no se enfoca en lo negativo, sólo en lo positivo.

Cristian Castro es duramente atacado por su nuevo y escandaloso look; "Parece payaso", aseguran

Ahora Cristian Castro presume de un escandaloso cambio de look , dejando atrás el morado para presumir un verde neón que desató las críticas hacia su persona, pero eso no fue todo, el peinado por el que optó tampoco le favoreció.

México.- Quien no ha parado de sorprender a su público es el cantante Cristian Castro , quien recientemente apareció como invitado en el programa "Canta conmigo ahora", desatando fuertes críticas al presumir un nuevo y exótico cambio de look .

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.