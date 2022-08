Cristian Castro explica por qué cambió su imagen tan criticada en redes sociales

México. El cantante mexicano Cristian Castro ha enfrentado fuertes comentarios en redes sociales en los últimos días, esto tras mostrar una imagen nunca antes vista y con la que ha sorprendido.

Fans e internautas en general han citado que no le va nada bien a Cristian Castro el look que muestra de unos días a la fecha en sus redes, pues aparece con el pelo lacio, corto, pintado de color amarillo, además un atuendo setentero.

“Nada más me divertí un poquito, la verdad que estoy emocionado con tanto jurado, y hay como que diferenciarse del todo, no sé, es como un circo realmente de gente ahí, entonces hice algunos looks muy estrafalarios".

Para el programa de televisión Hoy es que el famoso hijo de Verónica Castro y del fallecido Manuel "El Loco" Valdés declaró lo anterior, además dijo sentirse emocionado por participar en el reality show argentino Canta conmigo ahora, donde se desempeña como juez.

"Parezco Austin Powers mal comido, mal pagado. El pelo amarillo también me puse en el primer capítulo. Estoy contento, por eso estoy como inspirado para hacerme estas fachas”, cita también el cantante de éxitos como No podrás y Agua nueva.

“Me estoy yendo a los extremos solamente para tener algo distinto cada edición de cada programa, que sea como distinto, y divertirme también, es un momento mío que hace mucho tiempo no tengo un momento en televisión", recalca también.

Foto de Instagram

