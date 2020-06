Cristian Castro habla de la supuesta golpiza de que le dio a Verónica Castro

Cristian Castro decidió enfrentar una de las polémicas más fuertes de su vida y es sobre la supuesta golpiza que le propinó a su madre Verónica Castro hace varios años de acuerdo con Yolanda Andrade, quien ventiló para un programa de espectáculos la terrible situación.



Cómo todos saben dicha polémica del cantante viene a raíz de la supuesta relación amorosa que tuvieron Yolanda Andrade y Verónica Castro la cuál se destapó hace unos meses gracias a la sinaloense quien ha sido tachada de mentirosa por la primera actriz, pero ahora el hijo mayor de la cantante salió a relucir después de que la conductora dijo que dejó de ser amiga del Gallito feliz después de ver mándado al hospital a su propia madre debido a un problema familia donde la también exactriz era ajena al pleito.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Creo que mi mamá es la que tendría que hablar al respecto, ya que ustedes tienen esas dudas desde hace tantos años esto es una noticia muy vieja la que se está manejando ahora, dijo el artista.

Por si fuera poco Cristian Castro aseguró que como cualquier familia hay problemas, dejando en claro que sería imposible que no los hubiera, además se le miraba muy tranquilo en sus declaraciones de acuerdo con los internautas.

"Problemas de familia siempre son fuertes, en muchas familias son delicados, claro que yo no tengo absolutamente nada que responder de nada, me pelee con mi mamá desde muy chiquito, siempre me pelee con mi abuelita, siempre me pelee con mi tía, peleábamos muchísimo con mis tíos...", dijo el cantante.

Recordemos que Yolanda Andrade dijo en el programa donde dio la información que la pelea que al parecer tuvieron madre e hijo se debió por qué Cristian Castro estaba peleando con su abuela doña Socorro, por lo que Verónica Castro acudió de inmediato para intervenir lo que provocó que el cantante se le fuera a los golpes, y es que muchos aseguran que el artista golpeó a su madre por enterarse de la supuesta relación que mantenía su madre con Joe, pero según ella la familia de la Vero ya sabía que ambas eran pareja.

Cabe mencionar que la supuesta golpiza de Verónica Castro ya se había mencionado hace varios años en el medio del espectáculo, pero nunca se confirmó nada hasta que Yolanda Andrade destapó la relación.

Te puede interesar

Yolanda Andrade y Julio César Chávez piden a Sinaloa quedarse en casa

Cuándo regresará Cristian Castro a la música romántica