Cristian Castro opina de la supuesta boda de Verónica Castro

Cristian Castro, uno de los dos hijos de la actriz y conductora Verónica Castro, se manifiesta a través de redes sociales y sale en defensa de su famosa mamá acerca de la supuesta relación y boda que hubo entre ella y Yolanda Andrade.

Cristian Castro se limita a escribir algunos mensajes en su cuenta de Instagram acerca de lo que piensa sobre todas las cosas que se han estado diciendo sobre Verónica Castro, su mamá, y la supuesta boda que hubo entre ella y Yolanda Andrade.

No es necesario mostrar bellezas a los ciegos, ni decir verdades a los sordos", expresa Cristian en uno de sus mensajes que coloca en su cuenta de Instagram.

Un sabio dijo: “Da… pero no permita que te utilicen. Ama… pero no permitas que abusen de tu corazón. Confía… pero no seas ingenuo. Escucha… pero no pierdas tu propia voz”, expresa también.