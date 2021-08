Cristian Castro pide cartilla de vacunación a quienes deseen ir a su concierto

Cristian Castro de 46 años de edad ya está preparado para regresar a los escenarios, ya que el 21 de agosto hará un homenaje en honor a Juan Gabriel y José José.

Pero el artista tomó la decisión de que al evento solo podrán ingresar personas vacunadas y que además muestren el documento donde afirman ya tienen las dos dosis contra la Covid-19.

Fue la periodista Shanik Berman quien advirtió a los fans del artista que si desean ir a verlo necesitan presentar la cartilla de vacunación, si no se les denegará la entrada.

Si no estás vacunado o no tienes tarjeta de vacunación, ni vayas al show de Cristian Castro, mira esto, no te va a dejar entrar, dice la periodista de espectáculos.

Hay que señalar que desde hace varios meses el hijo de Verónica Castro ha estado alejado de la prensa, pues mantiene su vida privada alejada de los medios.

En cuanto a las indicaciones que dio Shanik Berman el público estuvo a favor de la acción de Cristian Castro, mientras que otros lanzaron un poco de hate.

"Pues muy bien por Cristian que cuida a quienes van a verlo y así el tb se cuida", "Me parece Perfecto", "si mi GUERITA chula", escriben las redes.

