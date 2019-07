Cristian Castro queda fuera de proyecto por sus kilitos de más

El cantante Cristian Castro, hijo de Verónica Castro y de Manuel "El Loco" Valdés, quedó fuera de la puesta en escena "Jesucristo Súper Estrella" debido a que tiene unos kilitos de más, y esto mismo lo contó él.

"Jesucristo Súper Estrella" se estrenó este fin de semana en Ciudad de México, y Cristian Castro habría sido convocado para formar parte del elenco. Interpretaría a Jesucristo, pero debido a su sobre peso, quedó fuera del proyecto.

Juan José Origel y Martha Figueroa informan en el programa "Con Permiso", que fue el mismo Cristian quien desde un principio rechazó participar en la obra de teatro, donde participan otros actores como María José y Erik Rubín.

Cristian habría pedido a los productores del musical cambiar la escena de la crucificción, debido a que se negó a salir semidesnudo por sus kilitos de más.

Cristian no quería que crucificaran a Diosito, el quería poner una muerte alternativa […] que le dieran un balazo, que se desnucara, no sé que le hubiera gustado, pero lo que no quería es que lo colgaran con la lonja ahí”, explicó Figueroa.