Cristian Castro quiere mantenerse a la moda y se pinta el cabello de morado (FOTOS)

Pero la edad es sólo un número para el cantante, ya que sigue probando diferentes looks en su carrera, robándose todas las miradas. El hijo de Verónica Castro también ha sorprendido con otros tonos de cabello como el amarillo, naranja y hasta verde neón.

Cristian Castro desató todo tipo de reacciones tras dejarse ver con su nuevo look, aunque no fueron del todo positivas, ya que muchos consideran que es demasiado tarde para él para probar este tipo de cambios. Cabe recordar que, dentro de poco, el intérprete llegará a los cincuenta años.

El intérprete de temas como 'No podrás', 'Azul', 'Yo quería', 'Por amarte así', y muchos más, sorprendió a sus seguidores luego de presumir su nuevo look, un color morado con un peinado alborotado con el que impuso moda para hombres mayores.

México.- A sus 47 años de edad , el cantante mexicano, Cristian Castro quiere seguir vigente entre las nuevas generaciones y para verse más joven recurre a un drástico cambio de look , dejando de lado ese emblemático cabello rubio para probar un tono muy diferente al que tiene acostumbrados a sus seguidores.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.