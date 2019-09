Cristian Castro según golpeó a Verónica Castro por romance

La controversia sigue entorno al supuesto casamiento entre Verónica Castro y Yolanda Andrade, pues volvieron a resurgir varias interrogantes, una de ellas fue el distanciamiento que la actriz tuvo con su hijo Cristian Castro.

Y es que como todos saben hubo un tiempo en el cual el cantante perdió comunicación con su famosa madre y fue cuando comenzaron a surgir los rumores del supuesto noviazgo entre las dos artistas, pero todo se quebró aun más cuando Cristian se dio cuenta de que supuestamente todo fue verdad.

Cristian Castro cuando la agarró a golpes a la madre ya lo habíamos dicho aquí también en Chisme no like (...)que fue porque no estaba de acuerdo con ese romance, dijeron Elisa y Javier en su canal.

Por si fuera poco se había dicho que Cristian no tenía una relación con su madre supuestamente por que su esposa de ese entonces, Valeria Liberman no quería que el artista conviviera con ella, incluso Verónica lo dio a conocer en varias entrevistas.

Me separaron por que no me dejaban llegar a él, entonces no había una relación con la persona con la persona con la que estaba, dijo Verónica en una entrevista hace varios años.