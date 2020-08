Cristian Castro tachado de hipócrita al despedir a su padre Manuel El Loco Valdés

Como un hipócrita así fue tachado Cristian Castro de 45 años al despedir a su padre Manuel El Loco Valdés de 89 años que murió la madrugada del 28 de agosto en la Ciudad de México tras una batalla contra el cáncer de piel que padecía desde 2017 el comediante y es que como todos saben la relación entre el también hijo de Verónica Castro con el actor con su padre no era del todo muy cercana, incluso él mismo la confesó en el programa Ventaneando.

Cristian Castro fue una de los artistas más buscado por la prensa y sus fans, pues querían ver su reacción ante la perdida de su padre Manuel El Loco Valdés, quien estuvo ausente en la vida del cantante por varios años, por lo que el famoso Gallito Feliz decidió lanzar un video mostrando las condolencias sobre la perdida de su padre, pero su expresar dejó mucho que desear, ya que de inmediato fue tachado de hipócrita por los cibernautas, mientras que otros lo defendieron mostrando su acuerdo con él, ya que jamás convivió con Manuel El Loco Valdés, por lo que sus sentimientos realmente fueron reales.

Tras las declaraciones de Cristian Castro las cuales se compartieron en varios programas de espectáculos y redes sociales, los cibernautas, muchos de ellos fans de Manuel El Loco Valdés, se le fueron con todo al cantante, ya que notaron sus declaraciones muy falsas.

Para los que no saben Cristian Castro supo de su padre cuando el tenía apenas 5 años, pero no fue hasta poco después de los treinta cuando tuvo un acercamiento con él, por lo que en una ocasión dijo para el programa Ventaneando lo que realmente sentía por Manuel El Loco Valdés algo que dejó a muchos con la boca abierta.

Prácticamente yo no crecí con mi papá, yo no sé por qué se me quiere obligar tanto a estar ahí muy cerca de la familia de mi papá, cuando realmente no crecí cerca de él y me acerque a él para conocerlo para platicar, para ser su amigo, pero vaya no siento mucha cercanía con él, eso es verdad no es culpa, ni de él, y no es culpa mía tampoco no siento una cercanía por que no crecí con él y ahora lo veo como un amigo como un conocido que me cae muy bien, dijo Cristian Castro en 2018.