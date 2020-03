Cristian Castro tiene problemas de higiene, famosa conductora lo delata

La cantante y conductora de televisión Stefy Xipolitakis sorprende al revelar que Cristian Castro, hijo de Verónica Castro y Manuel El Loco Valdés, es muy desobligado con su aseo personal.

Supuestamente hace varios años, Cristian Castro, cantante de éxitos musicales como No podrás y Agua nueva pretendía conocerla y se negó, porque tenía problemas de higiene.

Y es la misma Stefy, quien es conductora del programa de televisión Incorrectas, en Argentina, da a conocer en su espacio televisivo que Cristian la pretendía y quería salir con ella.



Pero eso no es todo. Stefy todavía sorprendió más al hacer público que a Cristian también le llegaban fotografías de hombres desnudos, por lo que puso en duda su sexualidad.

No sé de su sexualidad ni tampoco me interesa, pero si es gay espero que salga del clóset porque le va a hacer bien a él. Si no lo es espero que trate mejor a las personas que nos rodean porque son todos seres humanos”, finalizó.