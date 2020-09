Cristian Jacobo prepara su cuarto disco

Subiendo como la espuma en su carrera musical, el cantante culiacanense Cristian Jacobo aprovecha este tiempo de confinamiento para trabajar y componer sus próximos temas. En entrevista vía telefónica, el cantante, quien se ha vuelto uno de los favoritos del género regional mexicano, platicó con gran emoción sobre lo que ha estado haciendo durante este tiempo y adelanta que pronto vendrá su cuarto disco en estudio, el cual asegura que vendrá cargado con muchas sorpresas, mientras tanto se encuentra promocionado su nuevo tema, Déjame ser, el cual vendrá dentro del nuevo álbum.



¿Cuéntanos qué es lo que has estado haciendo durante este tiempo?

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias



Sí, aquí en casa he estado, he salido muy poco y, pues, he estado muy activo en las redes sociales. Tengo un estudio aquí en mi casa, y ando produciendo, ando componiendo, haciendo mis acústicos; todo lo que he estado haciendo para redes aquí lo hago en mi casa. Estoy grabando un nuevo disco, lo he estado haciendo por partes, lo estamos haciendo en Mazatlán. Estamos grabando también los videos que tengo pendientes, acabo de grabar un video y, pues, más que nada es eso, estamos chambeando.



¿Qué sorpresas vendrán en este nuevo disco?



Mi nuevo disco será muy variado, yo creo que será el más variado de los que he hecho. Me atreví a hacer cosas diferentes, vienen temas de amor, desamor, temas de fiesta, van a venir colaboraciones, vamos a tratar de tirar la casa por la ventana con este disco. Todavía no tengo el nombre de la producción porque lo estoy haciendo por partes, y ya que escucho todo el disco me gusta al final escoger el nombre. Será mi cuarto producción de estudio y estoy muy contento porque será muy especial.



Estás promocionando un nuevo tema, ¿cómo llegó a ti esta composición?



Mi nuevo tema es una canción muy especial que llegó a nosotros, yo no soy el compositor de este tema, pero es un tema que disfruté muchísimo cantarlo, producirlo, estoy muy contento de las oportunidades que se han dado en esta cuarentena, a pesar de estar en casa han pasado cosas muy padres en torno a mi carrera, a mi música, redes sociales, y eso es algo que me tiene con la motivación al tope.