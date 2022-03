Cristian de la Fuente vive momentos de angustia en intento de asalto; su hija Laura fue herida de bala

El actor chileno Cristian de la Fuente y su esposa, la conductora de televisión Angélica Castro, vivieron momentos de mucha angustia, luego de que su hija Laura de la Fuente, resultara herida de bala en un intento de asalto en su natal Santiago de Chile, capital de Chile.

"Por favor, recen mucho, Laura acaba de entrar a pabellón, recen para que la bala no haya hecho mucho daño. Cárcel para esos hdp", expresó Angélica Castro en las stories de su cuenta en Instagram.

¿Qué fue lo que pasó? De acuerdo con el testimonio que Cristian de la Fuente dio ante varios medios de comunicación, a las afueras del hospital, comentó haber ido a recoger a su hija Laura al colegio. Al llegar, ella le pidió que si podían llevar a una amiga a su casa, a lo que el actor accedió.

En una parte del trayecto, una persona da un golpe al cristal de la puerta del auto, del lado del conductor. Pensó que alguien le estaba haciendo una broma o que querían felicitarlo, pues ese mismo día era su cumpleaños número 48. "Y cuando miro, veo una pistola". Ante esto, la reacción del protagonista de la telenovela "En tierras salvajes", fue girar el auto y acelerar para huir.

"En eso el tipo me apunta y yo reacciono a acelerar. Estaba en una rotonda, me subo y cuando hago eso, el tipo dispara. Y me fui, iba contra el tránsito y no sabía si el tipo me estaba siguiendo, no sabía nada. Lo primero que hice fue llamar a Angélica y dirigirme a la Clínica Alemana, que era la que estaba más cerca".

Al llegar a este lugar, los médicos le informaron que ante la violenta encerrona tuvo leves lesiones, sin embargo, su hija había resultada lesionada por el disparo.

Cristian de la Fuente explicó que la bala atravesó una de las piernas de su hija y se incrustó en la otra. "Al final tuvo tres impactos con una sola bala. La mitad de la otra bala quedó en el auto, me pudo haber llegado a mí o a la amiga de Laura".

Ante los medios de comunicación, el histrión de cine y televisión, externó que ellos no son los únicos en ser víctimas de la inseguridad. "Hay muchas otras personas que sufren esto a diario y que no tienen la visibilidad que tenemos nosotros. Un hombre que le dispara a quemarropa a una menor, no hay palabras para describirlo, o no sería educado decirlo".

A través de sus redes sociales, dio a conocer que su hija fue sometida a una cirugía para extraerle la bala y que ya estaba fuera de peligro. Agradeció a todas las personas por sus oraciones y sus mensajes de apoyo ante los difíciles momentos.

Asimismo, mostró su agradecimiento "al equipo médico que hizo un trabajo impecable en la cirugía y a todos los que la están cuidando acá en la clínica con tanto amor. La vida es muy corta y se nos puede ir en un instante. Lau es una guerrera, a seguir orando por su pronta recuperación".

Leer más: ¿Quiénes han sido los esposos de la actriz Kate del Castillo, protagonista de "La reina del sur"?

Pidió a todos sus fans, seguir unidos en la luz y el amor, "alejados de tanta oscuridad, hoy solo podemos dar gracias de que Lau siga con nosotros".