Cristian le pedía dinero a su padrino y esto hacía con él

Cristian Castro, el hijo de Verónica Castro, es ahijado del estilista Alfredo Palacios, y en entrevista con "Ventaneando", cuenta que cuando era un adolescente le pedía dinero.

Alfredo Palacios evoca al pasado y se refiere a Cristian Castro, a quien bautizó, y señala que siempre fue un chavo bastante reventado y fiestero.

Era lindo cuando estaba chavo, ya que empezó a ganar dinero se fue apartando. Antes me decía: 'oye padrino, necesito una lana'; realmente era un chamaco, todavía. Cuando empezó a ser famoso nos fuimos retirando."

Y revela para qué quería el dinero que le pedía:

Me decía: 'Padrino, échame una lana porque voy a ir con una chava'; así me decía. Yo lo veo, y digo que se parece mucho a su papá en todo."

Palacios también confiesa que sigue alejado de su amiga y comadre Verónica Castro, de quien fue muy unida en años pasados y quien no le llamó para felicitarlo por el éxito y aniversario de su programa de radio.

Estamos algo separados, pero no voy a decir por qué. Yo he vivido sin comentar cosas fuertes o raras, ni peleas; mi carrera es a base de trabajo y no de chismes."