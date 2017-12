Cristian y la mujer que "dejó" para casarse con otra

Cristian Castro habría tenido una relación seria con Anneth Miramontes, previo a su último matrimonio con Carol Victoria Urban. Él se habría casado con Carol "por despecho", según lo da a entender Anneth, en entrevista con "Ventaneando".

Anneth Miramontes habría sido el amor de la vida del cantante Cristian Castro. Foto: captura de video

Cristian y Anneth tuvieron una relación amorosa, pero acabó tras una discusión que ambos tuvieron, y no hubo reconciliación, dice ella, motivo por el cual cayó en depresión.

“No me gusta que me hablen fuerte, no me gusta discutir; entonces fue un ‘discúlpame, no me voy a prestar a esto’. Yo sentía que primero estaba yo en ese momento y que tenía que salirme de esa relación. Yo me regreso a México sin avisarle, sin nada”, indicó.

Anneth conoció a Cristian en las grabaciones del video al tema "Simplemente tú".

"Estábamos en una boda, y el director me platicó, me invitó al video. Miré que Cristian me veía de lejos, se me acercó luego, me dijo que tenía unos ojos hermosos, y me dijo que se parecían a los de su mamá."

La joven cuenta que Intercambiaron números de teléfonos celulares. Y así comenzó su relación:

"Me fui de la grabación, luego me empezó a llamar, platicamos, estuvo al pendiente de mi él, y de lejos, y pensé que le interesaba. Puse mis límites y él los aceptó."

A principios de 2017, en Las Vegas se casó Michelle, el hermano de Cristian, y el llamado "Gallito feliz" la invitó.

"Sentí que quería algo más formal conmigo, y así lo pensé porque esa boda fue muy familiar. Comencé a tomarlo en serio."

Salió con varias chicas.

Anneth se dio cuenta que Cristian salía con varias mujeres.

“Entonces lo veía que salía con una mujer y con otra, y con otra y con otra, y yo en corto le dije a mi familia y a mis amigas: ‘Este ca…, se va a terminar casando por darme en la ma…’, perdón mi francés, pero ‘se va a terminar casando porque no reacciono con una, y le sube el nivel y no reacciono con la otra, y le sube dos rayitas más y no reacciono. Se va a terminar casando (…). Y va y le propone matrimonio a otra mujer (Carol Victoria) a Mexicali.

Foto: captura de pantalla

Anneth da a entender que Cristian se casó con Carol Victoria por "despecho".

"Él debe estar enterándose ahora que me costó trabajo salir de esa depresión, la que superé;

Anneth no está interesada en hablar con Cristian.

"Si en su momento no lo hubo, ahora no creo que tenga nada qué hablar con él. Me despedí de él en mi libro, agradeciéndolo lo que inconscientemente hizo por mi." #ANETIPS https://www.facebook.com/AnnethMiramontes.Oficial . . . �� @rulo_gar ����♀️ @gdbickei Una publicación compartida por Anneth Miramontes (@annethmiramontes) el 6 de Nov de 2017 a la(s) 11:11 PST

Anneth considera que Carol Victoria fue una víctima de las circunstancias, aparte descubrió que, en realidad, Cristian no se preocupa por nadie.

La noche de Mirtha Legrand Una publicación compartida por Cristian Castro (@cristiancastro_oficial) el 2 de Oct de 2017 a la(s) 10:50 PDT

La entrevista a partir de 1 minuto y 15 segundos; y también en el minuto 38:

⚠️HOY⚠️#ANETIPS* en Ventaneando • TV Azteca



4:00 pm CDMX

2:00 pm TJ



¡Hablando de mi libro Best Seller “Despierta tu belleza...con mis secretos”, revelando detalles nunca antes platicados de que me llevaron a escribirlo!



¡Ahí nos vemos! ♀️ pic.twitter.com/ivVKuTmw7E — Anneth Miramontes C (@AnetipsOficial) 1 de diciembre de 2017

Anneth Miramontes es una joven de Mexicali, autora del libro digital “Despierta tu Belleza”, en el que además de abordar los momentos difíciles que ha pasado en su vida, en un capitulo revela la relación amorosa que sostuvo con el cantante hasta unos días antes de que este se casara.

TE PUDE INTERESAR.

Yuri "aplaca" al público: ‘¡Por favor, edúquense!’

Guanajuato.- Yuri se ha encontrado en polémica los últimos días, primero por la considerada “traición” hacia su público de la comunidad lésbico gay y ahora por haber protegonizado un momento muy penoso en el que se vio obligada a pedirle a los presentes que se eduquen.

Yuri. Foto: AP

La jarocha le dio la espalda a la comunidad LGTB al mostrar su postura de que los niños deben ser adoptados sólo por parejas heterosexuales, declaración que levantó enormemente la molestia de muchos.

Sumado a este conflicto, la cantante se presentó el pasado viernes en Salamanca Guanajuato, donde presentó un espectacular show en el que realizó cambio de vestuario en más de 10 ocasiones. Sin embargo, la calidad del show no fue lo más destacado de la noche del evento a beneficio del DIF Municipal en el gimnasio Lázaro Cárdenas, sino el bochornoso momento que sufrió sobre el escenario.

No te pierdas hoy #lavozmexico,, hoy se decide quién pasa a la semi final. Estará de nervios #pasión #esfuerzo #sueños #cantantes #ilusiones #TeamYuri Una publicación compartida por Yuri (@oficialyuri) el 3 de Dic de 2017 a la(s) 12:23 PST

El alcalde del lugar, Antonio Arredondo y su esposa hicieron acto de presencia para brindarle un reconocimiento a Yuri y ahí se desató la rechifla por parte del público.

En un video que circula en redes sociales, se observa como la jarocha reacciona ante los abucheos.



“Permítame un momento… Les pido de favor, que tomen silencio, por favor, es mi show y es mi escenario, les pido por favor que sean respetuosos, por favor edúquense. Por favor, les suplico por favor. Aquí no tiene nada que ver el gobierno conmigo, ¿quedó claro?”, le dijo Yuri a su público.

QUIZÁ TAMBIÉN TE INTERESE.

Arjona: ¿Posible victima de chantaje y robo en Argentina?

Argentina.- El cantante guatemalteco se presentó el 1 de diciembre en DirecTV Arena en Argentina, donde el publicó coreo las canciones que Arjona al calor del concierto cantaba.

Gracias por estas 5 noches de pura electricidad Argentina. 5/5 #SoldOut #CircoSoledadLaGira �� @chuleval (WT) Una publicación compartida por Ricardo Arjona ® (@ricardoarjona) el 1 de Dic de 2017 a la(s) 5:51 PST

Ansiosos por seguir escuchando a este artista exitoso, se abrió una nueva venta de boletos para el 2 de diciembre organizado por la productora 6 Pasos, donde Arjona aceptó de ultimo momento para que su público no se quedara cin las ganas de vivir un concierto de el.

La misma productora canceló la presentación y retuvo los instrumentos musicales, por ello Arjona los acusa de secuestro y chantaje.

Último show en Direct Tv Arena 1/12/2017 #ArjonaenArgentina #CircoSoledadLaGira #arjona#ricardo #ricardoarjona #guate#flaco Una publicación compartida por Notiarjona- Fans Club Oficial (@notiarjona) el 2 de Dic de 2017 a la(s) 12:48 PST

La productora informó mediante redes sociales que el cantante había cancelado el sexto concierto y que sentían mucho los inconvenientes provocados.