Cristiano Ronaldo, ¿por qué usa vientres de alquiler?

Tras la eliminación de Portugal de la Copa Confederaciones en una dramática definición por penales ante Chile, Cristiano Ronaldo confirmó que se convirtió en padre de gemelos y que, por este motivo, dejaría la concentración de su selección para conocerlos.

"Tan feliz de poder tener los dos nuevos amores de mi vida".

"Tan feliz de poder tener los dos nuevos amores de mi vida".

Mateo y Eva son los pequeñitos que llegaron al mundo justo en la semana del cumpleaños de Cristiano Ronaldo Jr., quien acaba de cumplir 7 años de edad.

Distintos medios españoles aseguran que los gemelos han nacido a través del método de la inseminación artificial, utilizando a una mujer para el alquiler del vientre a cambio de dinero.

Ese habría sido también el método elegido por CR7 para tener a su primogénito. De hecho, el medio portugués Cmjornal reveló hace unos años que la madre fue elegida a través de un catálogo, por lo cual pagó una importante suma de dinero.

“Se lo contaré cuando crea que ha llegado el momento. No sé si cuando tenga diez, once o doce años. Pero, créeme, él entenderá a su padre, estoy seguro. Se lo contaré cuando crea que tengo que contárselo, no cuando la gente lo diga, porque hay cosas que pertenecen al ámbito privado”, declaró Cristiano a inicios de 2016 al ser consultado por la madre de Cristiano Jr.

El nacimiento de Mateo y Eva

Tras el nacimiento de los gemelos, vuelve a surgir la interrogante:

¿Por qué Cristiano usa este método? ¿Por qué no prefirió tenerlo con Irina Shayk o, ahora, con Georgina Rodríguez?

❤️️❤️️ Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 4 de Jun de 2017 a la(s) 11:07 PDT

En un artículo publicado esta semana por el medio El Español, una experta en psicoanálisis explicó que se trataría de un trastorno del jugador marcada por su infancia dura.

El delantero del Real Madrid fue un hijo no deseado en una familia muy humilde de Madeira. Su padre era alcohólico, él mismo tuvo que sacarlo con solo 8 años en estado de embriaguez de distintos bares, según reveló el periodista Guillem Balagué en el libro Cristiano Ronaldo, la biografía.

Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 10 de Mar de 2017 a la(s) 9:04 PST

"Es una reacción propia de un complejo de Edipo no resuelto".

"Un amor exagerado hacia la madre y el rechazo del padre, al que se identifica con la Ley. Si supero a la Ley, supero al padre. Estoy por encima de todo, soy omnipotente y no necesito a nadie más. No necesito a una mujer para tener hijos", explicó la psicoanalista Magdalena Salamanca al citado medio.