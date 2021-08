Cristina Eustace dice por qué no pedirá pensión para su hijo a Esteban Loaiza,viudo de Jenni Rivera

México. El exbeisbolista Esteban Loaiza, quien está a punto de salir de prisión tras cumplir una condena por narcotráfico, tiene un hijo con la cantante Cristina Eustace y ella revela por qué no le pedirá una pensión para el pequeño cuando esté libre.

En entrevista con el programa de televisión Venga la Alegría, Eustace señala que no le guarda rencor a Loaiza, tampoco quiere enfrentarlo en los juzgados para "pelear" o buscar una pensión alimenticia para el hijo que ambos concibieron.

“Yo no tengo nada en contra de él, todo lo contario, es el mejor regalo que me ha dado, entonces yo de verdad, desde mi lado, no tengo ningún problema con él”, menciona Cristina al ser entrevistada en el programa de Televisión Azteca.

Cristina, cantante de temas como Costumbres y Esa no soy yo, deja en claro que no pasa por su mente demandar a Esteban por la pensión alimenticia de su hijo de 6 años de edad, además a ella le va muy bien en su trabajo y lo menos que quiere son problemas o enfrentamientos de cualquier tipo.

Cristaina Eustace, cantante originaria de Chihuahua, México. Foto de Instagram @cristinaeustace

"Si en algún momento él no tuvo esa responsabilidad cuando eran 170 dólares al mes, ahorita menos”, dice Eustace, quien es originaria de Chihuahua, México, además agraga que la familia de él siempre tendrá las puertas abiertas en su casa para cuando quiera ver y visitar al niño.

Loaiza, exbeisbolista tijuanense, fue sentenciado en 2019 tras declararse culpable por la posesión de 20 kilos de cocaína en una vivienda donde rentaba en Imperial Beach, y está por cumplir su condena de tres años por posesión de drogas y será deportado hacia México, se informó en varios portales de noticias en días pasados.

Según su estatus en la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos, Loaiza ha cumplido con su sentencia luego de tres años de cárcel, tras haber sido arrestado en febrero de 2018, y aunque su condena sería más larga, se la redujeron debido a su buena conducta.

Esteban se hizo famoso en el mundo el espectáculo por haber tenido una relación con la fallecida cantante Jenni Rivera y luego casarse, y trs enviudar conoció a la ya mencionada Cristina Eustace, con quien entabló otra relación y luego concibieron un hijo.