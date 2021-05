Cristy Nodal reacciona al compromiso de su hijo Christian Nodal y Belinda: "crece mi familia"

Belinda y Christian Nodal una vez más han acaparado la atención de los medios de comunicación a nivel internacional, pero no por haber anunciado alguna colaboración musical, sino por haber compartido con sus miles de seguidores una fascinante noticia: ¡su compromiso! Y una de las personas más felices es Silvia Cristina Nodal Jiménez, mejor conocida como Cristy Nodal, mamá del joven cantautor del Regional Mexicano.

Christian Nodal le dio el anillo de compromiso a Belinda en un exclusivo restaurante en Barcelona, España. "Damas y caballeros, Belinda Peregrin Schull me acaba de hacer el hombre más afortunado del mundo", comentó el intérprete de temas como "Se me olvidó", "Adiós amor", "No te contaron mal" y muchas más.

En su cuenta de Instagram Cristy Nodal compartió una fotografía de su hijo Christian junto a su nuera Belinda, publicación con la cual manifestó todo su sentir ante este compromiso de la joven pareja.

"¡Crece mi familia!", expresó la mamá de Christian Nodal, invitándolos a vivir "al máximo este momento tan especial de su compromiso".

Reciban un gran abrazo de todos nosotros que tanto los queremos, que Dios siga bendiciendo su relación como hasta ahora.

Por su parte la cantante del pop latino Belinda, compartió una fotografía en su cuenta de Instagram donde mostró el anillo de compromiso que le dio su novio Christian Nodal, junto con este mensaje: "una imagen dice más que mil palabras, la mujer más feliz del mundo".

"Te amo con mi vida futura esposa", le respondió el cantautor originario de Caborca, Sonora.