México.- A pesar de que Marco Antonio Solís “El Buki” es muy reservado con su vida sentimental durante su encuentro con la prensa, la que no tuvo reparo en revelar algunos detalles de la relación amorosa fue su esposa Cristy Solís.

El Buki y la ex modelo cubana además de ser padres de dos hijas de nombre Marla y Alison, también comparten la fortuna de trabajar juntos; sin embargo, Cristy confesó que a pesar de que el cantante es muy tranquilo, solo algo puede moverlo de su centro… “¡los celos!”.

Mientras contaba en entrevista para el programa Ventaneando que el intérprete de “Si te pudiera mentir” es muy ecuánime y muy pocas cosas lo hacen enojar, subrayó: “A mí todo mundo me pregunta que si soy celosa, y a él nadie le pregunta… ¡pregúntenle! ...”, dijo con una gran sonrisa.

Y para que no quedara ninguna duda, agregó: “realmente él es más celoso que yo, pero bueno, tantos años de matrimonio, es un sentimiento, todavía me cela, ¡qué bonito! ¿no?”.

Cristy Solís revela la clave del éxito para un buen matrimonio como el de ella y Marco Antonio Solís

Tras esta revelación, Cristy manifestó que su relación laboral y personal con Marco Antonio se encuentra mejor que nunca, aunque no negó que existen ocasiones en que no la pasan tan bien juntos.

“Lo conozco hace más de 30, entonces te podrás imaginar… ¿te digo cuál es el balance?, él se despreocupa y yo me preocupo, entonces mientras él me tenga ahí preocupada por todos los detalles, él está relajado, y afortunadamente el humor de cualquier pareja es fundamental, nos divertimos mucho. Claro que nos hartamos de repente, pero lo disfrutamos, tanto el proceso, la compañía y disfrutamos tanto intercambiar nuestras opiniones y fluimos tan bonito que no se hace pesado. Ahora, de que hay días difíciles, claro que hay días difíciles, pero nos divertimos que es lo más importante”, detalló.

La pareja se conoció en 1991 en Nueva Jersey, Estados Unidos, durante la grabación de un tema que el artista realizaba con “Los Bukis”. Tras un par de años de noviazgo, decidieron casarse y formar una familia.