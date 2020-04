Critican a Érika Zaba de OV7 por dejar que su bebé conviva con sus mascotas

Érika Zaba ha compartido desde que se convirtió en mamá, adorables fotografías y videos en sus redes sociales. La integrante de OV7 dividió recientemente opiniones al mostrar imágenes de su primogénito Emiliano conviviendo con sus mascotas.

Mediante un post en su feed de Instagram, Érika Zaba responde de la mejor manera a las críticas que ha recibido. "En mi casa y la casa de mi esposo durante toda nuestra infancia tuvimos perros en casa, nuestros padres nos enseñaron a respetar y a darles mucho amor los animales desde siempre, cuando nació Emiliano supimos que haríamos lo mismo con él. Desde que estaba embarazada no se me despegaban y me cuidaban mucho".

La cantante contó que aunque muchos no lo puedan creer, cuando su hijo llorar, sus perros "corren a buscarme para que vaya a verlo, se qué hay opiniones muy encontradas en cuanto a si deben estar cerca o no de un bebé, porque no dejan de ser animales. Obvio, siempre están en supervisión y llevamos todas las medidas higiénicas posibles. El pediatra dice que cuando hay perros en casa los niños desarrollan más defensas y crecen más sanos, así que pues así las cosas en casa".

En la calle desgraciadamente, hay más humanos que les hacen daño a los niños que los perros.

"Todo esto se los platico porque subí unas historias hoy en la mañana y hubo demasiadas opiniones encontradas en cuanto este tema. A unos les encanta y a otros les parece un peligro enorme, ¿tú que opinas?", preguntó Érika Zaba.

