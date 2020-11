Critican a Gal Gadot por felicitar a Joe Biden tras su triunfo en Estados Unidos

La popular actriz Gal Gadot Varsano usualmente da "la nota del día" por su belleza, carisma o talento frente a las cámaras, sin embargo en esta ocasión se sumó a la larga lista de personalidades de Hollywood que han tomado postura sobre la reciente votación para presidente en Estados Unidos.

La nacida en Petaj Tikva, Israel, encendió la polémica en las redes sociales tras subir a su cuenta de Instagram una fotografía tomando posición respecto a los resultados de los comicios del 3 de noviembre.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La imagen agregada a su cuenta oficial de Instagram el pasado sábado 7 de noviembre muestra al virtual ganador Joe Biden levantando la mano de su compañera de fórmula, la virtual vicepresidenta Kamala Harris, en un mitin donde festejaron su triunfo en los conteos.

Tras ellos se encuentra una bandera del llamado "país de las oportunidades", iluminada por fuegos artificiales que dan muestra de "la fiesta" que se vivía en el momento.

La imagen fue acompañada por el siguiente texto: "The People have spoken! Congratulations to @joebiden & @kamalaharris USA", que puede traducirse como: "¡La gente ha hablado! Felicitaciones a @joebiden y @kamalaharris EEUU".

Los comentarios de inmediato se dividieron, pues hubo quienes dejaron mensajes de apoyo al demócrata así como a la actriz, mientras otros rechazaron la publicación por diferir su ideología política.