Critican a Gomita por disfrutar lujoso viaje de cumpleaños en París

Una vez más, Gomita se encuentra en la boca de todos. Esta vez, la conductora se dio un merecido viaje por su cumpleaños número 25 a nada más y nada menos que a París. La joven, al no realizar su tradicional Gomifest, prefirió disfrutar sola de Europa.

Araceli Órdaz celebró de una manera distinta su cumpleaños, pues prefirió disfrutar de París sola y ahora sus fanáticos no dejan de criticarla por la forma en que optó vestir en la ciudad de la moda.

Por medio de Instagram, Gomita informó que se aventuraba sola al lugar y eso la llenaba de emoción y nervios, pues su familia siempre suele acompañarla.

Algo que ustedes no saben es que tenía mucho miedo por viajar sola, pero sobre todo de dejar a mi familia aunque sea por unos días. Siempre he viajado con ellos o con amigos, pero nunca sola, mucho menos al otro lado del mundo donde no hablan mi idioma, donde nadie me conoce y sobre todo donde no sabes qué te depara el destino. Tengo sentimientos encontrados, tengo fe de que será divertido y emocionante”.