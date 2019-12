Critican a Gomita por mostrar sus atributos en ajustados leggins

Gomita volvió a ser víctima de burlas y las peores críticas en redes sociales, esto luego de que la expayasita presumiera su increíble atributo trasero mientras disfrutaba de su paseo por Disneyland en California tras tomarse unas merecidas vacaciones al lado de su familia en estas fechas decembrinas.

Araceli Ordaz, mejor conocida por su nombre artístico, posó de perfil frente a el área temática de la película de Cars y con unos ajustados leggins de color negro dejó al descubierto uno de sus más criticados atributos; su envidiable trasero.

Pese a que en las últimas semanas la modelo había sido muy halagada por los usuarios de Internet por sus constantes cambios de imagen, ahora todo eso da un gran giro de 180 grados y se van en contra de la joven asegurando que sus operaciones cada vez se ven más falsas.

Si,soy tú fan pero esas pompis no me gustan!! Quizá más redondas hay no se", "creo se te quedaron las nalgas de payaso", "Las pompis necesitan ser más grandes están muy picudas", "jajajajaja la pose no te favoreció parece que traes unos globos con agua metidos ahiiii", fueron algunas de las críticas hacia Gomita.

Sin embargo, no todo es ataques y comentarios negativos para Gomita, pues algunos usuarios han declarado que luce muy hermosa y han dejado su like en la publicación que actualmente cuenta con más de 87 mil me gustas.

Gomita termina en la calle tras sufrir una gran estafa

Araceli Ordaz reveló mediante sus historias de Instagram que había sido estafada por algunos anfitriones de una conocida compañía de renta de lugares en otros países.

En redes sociales la ex payasita compartió su desagradable experiencia con una aplicación de reservas a quienes tachó de "Rateros" entre otras palabras altisonantes.

Explicó la ex conductora que se encontraba de vacaciones junto a su familia en Los Ángeles, EEUU, con motivo de las fechas navideñas y reveló que después de supuestamente alquilar un departamento, no encontró a nadie en el lugar, incluso no logró contactarse con los dueños, y por si fuera poco, no quieren devolverle el dinero.

Afortunadamente logró solucionar su problema y decidió quedarse en un hotel de la zona junto a su familia, en donde se hospedó durante todos los días que estuvo en Estados Unidos y decidió usar su experiencia como una advertencia para sus seguidores para que no reserven en esa aplicación.